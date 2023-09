Almoço Metropolitano aborda benefícios do saneamento básico

publicidade

Promover o saneamento básico como pilar essencial para o desenvolvimento regional. Este foi o foco central do "Almoço Metropolitano", evento realizado pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), nesta quinta-feira, no Instituto Caldeira. O evento teve como palestrante principal Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, que enfatizou a necessidade de universalizar o acesso ao saneamento até 2033 no Estado do Rio Grande do Sul e nos municípios da Região Metropolitana.

"É importante que cada prefeito entenda a responsabilidade de universalizar o saneamento até 2033. É necessário buscar formas de fazer com que se tenha contratos com metas para os objetivos com as concessionárias, para que então essas metas sejam atingidas, assim beneficiando a população com essa infraestrutura que é tão básica e que ainda está atrasada no nosso país e no estado", ressaltou Luana.

Durante sua palestra, Luana apresentou dados sobre a situação atual do saneamento no estado, bem como os benefícios que podem ser alcançados com a universalização desse serviço fundamental. Os ganhos abrangem diversas áreas, desde o setor de turismo até a valorização imobiliária, passando pela melhoria da produtividade e da educação. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil reforçou que os benefícios da universalização do saneamento vão muito além do aspecto econômico, alcançando diretamente a qualidade de vida da população. Ao proporcionar acesso adequado à água potável e ao tratamento de esgoto, esse processo contribui para a promoção da saúde pública e redução de doenças relacionadas à falta de saneamento.

"Devemos discutir o saneamento básico como um pilar fundamental para o desenvolvimento regional. As informações apresentadas por Luana inspiram a colaboração entre municípios e autoridades estaduais, impulsionando estratégias conjuntas para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a esse serviço essencial", comentou Leonardo Pascoal, presidente da Granpal.