Alunos carentes de Porto Alegre visitam South Summit 2023

O contato com novas tecnologias pode transformar o futuro de jovens aprendizes. É o caso de Kauã Czonescki Bohrer da Silva Valladares, 19. Aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Valladares ganhou a oportunidade de visitar neste sexta-feira os estandes do South Summit Brazil, no Cais Mauá. Ex-aluno do Projeto Pescar da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) - voltado para a formação socioprofissionalizante -, Valladares conheceu visitou estandes e conheceu as principais iniciativas na área de tecnologia.

Junto com 29 alunos que participam ou participaram do Projeto Pescar, ele fez um tour pelo evento, numa iniciativa da prefeitura que distribuiu cem ingressos para integrantes de projetos sociais que tenham relação com a comunidade. “É uma baita oportunidade, não é todo dia que você pode estar num evento grande desses. A Procempa que me deu essa oportunidade”, afirma.

Estagiário de uma empresa de tecnologia, Valladares quer seguir carreira como Desenvolvedor Backend, que trabalha na arquitetura de software. “Os estandes onde as startups estão se apresentando são os mais interessantes, porque ali a gente vê ideias fora da 'casinha', coisas muito boas, que no dia a dia a gente não se liga. Tivemos uma iniciação de como é criar uma startup e ver todo esse processo, e lá tem um pouquinho da realidade disso”, avalia.

Diante de um cenário repleto de exemplos de sucesso, Valladares sonha alto. “A vontade de empreender é grande, ainda não sei em que ramo, mas acredito que seja na tecnologia. Mas tenho muita vontade, no futuro, de ter minha empresa ou uma startup”, projeta, lembrando que se inspirou no pai Patrick, que também voltou a estudar programação. Morador do bairro São José, o jovem integrou a turma do Projeto Pescar 2022.

Para a presidente da Procempa, Letícia Batistela, trazer jovens carentes para o South Summit 2023 permite abrir as portas para um novo mundo. “O objetivo é mostrar esse ambiente. A gente fez no ano passado e deu muito certo. A ideia despertar neles a vontade de inovar, de colocar no caminho da inovação e da tecnologia”, afirma, lembrando que a turma desse ano é mais humilde. “É gente que não tem qualquer contato com tecnologia, inovação. Muitos não têm nem celular, uma coisa impensável para jovens de hoje”, explica.

Para participar do Projeto Pescar, o candidato deve ter, entre outras coisas, entre 16 e 19 anos; ensino Médio completo ou em andamento, a partir do 1º ano; e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Temos alto grau de empregabilidade dos nossos jovens. Tem uma turma engajada na Procempa ensinando programação para eles e como funciona o setor de inovação”, reforça. Este ano, o projeto contabilizou 600 inscrições para 17 vagas.

