Alvorada substituirá sistema comum de iluminação por lâmpadas de LED

Com a intenção de modernizar o sistema de iluminação pública do município de Alvorada e proporcionar mais economia aos cofres públicos, o prefeito Jose Arno Appolo assinou um contrato de adesão com a empresa ESB Light para a substituição de lâmpadas comuns por luminárias de LED em mais de mil pontos da cidade.

De acordo com a Administração, as novas luminárias com 250W cada, representam uma redução de 60% de energia e serviços de manutenção nos próximos anos. O novo sistema também trará mais segurança aos pedestres, motoristas e moradores.

Os trabalhos de substituição devem iniciar em 20 dias e no total serão 1.014 pontos de substituição. Só na avenida Presidente Getúlio Vargas serão 540 pontos e na avenida Maringá outras 200 trocas.

