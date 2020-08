Amesne ainda não constituiu comitê científico regional

publicidade

A Associação do Municípios da Encosta Superior do Nordeste do Estado (Amesne) ainda não constituiu o Comitê Científico Regional que tem a função de integrar os prefeitos e discutir os dados epidemiológicos da região. A criação dos comitês faz parte do projeto de cogestão, acordado entre o Estado com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

O presidente da Amesne e prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, informou que possivelmente ainda nesta semana deverá se reunir com os prefeitos da região para debater a criação do comitê.

Breda disse que a Amesne já conta o Observatório Regional da Saúde, que é responsável por compilar dados de todos os municípios da macrorregião de Caxias do Sul para esmiuçar as informações sobre casos de coronavírus e leitos disponíveis que chegam à Secretaria Estadual de Saúde (SES).