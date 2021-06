Amesne emite nota com plano de ação regional para combate a pandemia

publicidade

A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) apresentou o plano de ações restritivas para o combate ao coronavírus, após segundo alerta do governo do Rio Grande do Sul no sistema 3As.

Entre as ações está a identificação do percentual de contaminação acima de 70% nas faixas etárias de 20-59 anos nos últimos meses, sendo estes o público de mercado de trabalho, em sua grande maioria sem cobertura vacinal, e diante disso faz-se necessário realizar campanha de testagem a ser executada em parceria entre o poder público e o privado; Execução pela Secretaria Municipal de Saúde de monitoramento dos pacientes positivos isolados, incluindo fiscalização para verificar se estão sendo cumpridas as orientações; Fiscalização dos protocolos obrigatórios e variáveis inerentes ao Sistema 3As, inclusive nos serviços essenciais.

O plano de ações também prevê medidas restritivas e obrigatórias de isolamento das áreas públicas de lazer com fechamento de praças e brinquedos; Entrada permitida nos restaurantes até as 22h e fechamento do estabelecimento até as 23h59; Fica vedado em toda a região música ao vivo, em estabelecimentos fechados ou abertos; Máximo de 100 pessoas na realização de eventos corporativos e demais eventos somente mediante autorização do comitê técnico regional da Serra – regra válida por no mínimo 15 dias;

Alguns municípios já fizeram a publicação de seus decretos e outros deverão fazê-lo em breve. No entanto, cada um tem a autonomia para elaboração do seu documento. A orientação é que cada gestor municipal analise junto a Procuradoria do seu Município, de forma a respeitar os decretos municipais anteriores e também os normativos vigentes. As medidas sugeridas e enviadas ao estado estão sempre em constante avaliação, através do monitoramento diário da pandemia na região e podem mudar a qualquer momento.