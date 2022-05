Amzop se posiciona contra remanejo de recursos do Estado em obras de rodovias federais

publicidade

O presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) e prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, enviou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, mostrando contrariedade ao projeto do governo do Estado, que remaneja recursos orçamentários na ordem de R$ 490,2 milhões para investimentos em obras federais. No ofício, Panosso afirma que seis municípios da Zona da Produção, além de outras cidades em regiões do Rio Grande do Sul, ainda não possuem sequer um acesso asfáltico. “Melhorando a malha rodoviária do Estado promoveremos o desenvolvimento econômico e social dos municípios e respectivas regiões”.

Um dos trechos do ofício cita que “argumentações do governo em relação a esses investimentos em obras na malha federal, poderíamos usá-las para justificar a necessidade de investimentos nas nossas rodovias, preservando vidas, melhorando o escoamento da produção, gerando desenvolvimento econômico, além de aumentar a arrecadação de impostos”.

O documento da Amzop cita que a região da Assossiação reivindica obras de asfaltamento há muitos anos. “Destacamos que não temos nada contra essas obras de duplicação, viadutos, passarelas, que estão projetadas, muito menos, com a população beneficiada, mas como representantes, procuradores, dos nossos municípios, temos o dever de lembrar, que nossa região clama por asfaltamento, em alguns municípios, que não possuem sequer, um acesso asfaltado”.

