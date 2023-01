Ao menos 31 ganhadores já requisitaram prêmios da Mega da Virada

publicidade

O bolão premiado na Mega da Virada segue causando alvoroço em Arroio do Sal. O movimento é contínuo e constante na Lotérica Mega Sorte, única da cidade. Moradores e veranistas ficaram empolgados e correram para as apostas a partir de segunda-feira. O questionamento é o mesmo em todas as esquinas e na beira-mar: “Quem serão as 45 pessoas premiadas”. A gerente do estabelecimento, Geovana Porto de Matos, insiste que a maioria residente no município.

“Conheço muitos deles. São assíduos apostadores”, reitera Geovana, voltando a assegurar que “não participou do bolão”. A Superintendência Regional da Caixa Federal informou nesta quarta-feira que 31 dos 45 ganhadores que apostaram no bolão em Arroio do Sal já compareceram a alguma agência do banco para começar o processo de resgate do dinheiro. O prêmio total de R$ 541.969.966,29 milhões foi o maior valor pago da história das loterias do Brasil. Os outros vencedores são de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), São José da Bela Vista (SP) e uma aposta feita pela internet, nos canais eletrônicos da Caixa.

Cada um dos 45 apostadores de Arroio do Sal vai resgatar cerca de R$ 2,4 milhões, além de R$ 36.351,02, pois o bolão tinha duas apostas, cada uma com 12 números e a segunda aposta faturou a Quina. Os ganhadores devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), conforme Lei 13.756/18.