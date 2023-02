Ao menos dez pessoas ficam feridas em acidente em Capivari do Sul

publicidade

Ao menos dez pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido no final da noite desse domingo no entroncamento do km 64 da ERS 040 com o km 128 da RST 101, em Capivari do Sul, no Litoral do Norte. No trecho da rodovia colidiram lateralmente uma Volkswagen Kombi e uma Mercedes-Benz Sprinter.

Houve a mobilização do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (Scab) de Balneário Pinhal, além de equipes da Transul em conjunto com a concessionária Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Brigada Militar também prestou apoio.

As vítimas, entre homens, mulheres e crianças, foram atendidas no local e encaminhadas ao hospital em Palmares do Sul. Alguns foram depois transferidos ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, devido aos ferimentos.