Após chuva, trânsito funciona em meia pista na ERS-401, em São Jerônimo

Nesta quinta-feira, a equipe do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) realiza reparos emergenciais no km 6 da ERS-401, próximo a ponte da Várzea do Rio Jacuí I, em São Jerônimo. O trânsito está em meia pista desde o fim da tarde de ontem devido aos danos no pavimento que surgiram em razão das chuvas dos últimos dias.

Os serviços são necessários para restabelecer o tráfego nas duas pistas da estrada. De acordo com o andamento dos serviços, o trânsito poderá ser liberado ainda hoje. Segundo a autarquia, o conserto definitivo acontecerá assim que as condições climáticas permitirem.

