Após fim das chuvas, moradores tentam limpar o que é possível na Ilha da Pintada

Apesar da chuva ter cessado nesta quinta, muitas ruas da Ilha da Pintada só tem acesso por barcos. As águas ainda tomam conta de muitas casas e os moradores aproveitam o dia ensolarado para tentar limpar o que é possível.

O acesso na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, que termina na Colônia de Pescadores Z-5, ocorre apenas de barco. Na parte mais alta, a água ultrapassava 50cm. Em outro trecho da rua, a água passa da cintura.

Marcos Visintainer, morador na Ilha há 40 anos, ficou surpreso com a enchente. Afirmou que ninguém esperava que fosse passar o episódio de 2015. Ele é morador na rua Nossa Senhora da Boa Viagem e está ajudando as pessoas com o transporte de barco entre as ruas alagadas da Ilha. " A velocidade que essa água subiu esse ano, nunca vi nada igual", garantiu.

O proprietário de uma lancheira, na Salomão Pires Abraão, esquina com a Boa Viagem, aproveitou a manhã de sol para começar a limpeza no local.

Gustavo Leal tem a lancheira desde de 1999 e afirma que o maior prejuízo foi deixar de vender. Ele já estava preparado para o aumento do nível do rio, mas afirma que as águas subiram mais do que 2015.

Leal esta com a lancheira fechada desde domingo. Ele pretende abrir amanhã, mas está receoso com a da volta do vento Sul, no sábado, que ajuda a represar a água. "Acho que vou ter que fechar no sábado novamente", considerou.

Iara Rodrigues, moradora da rua Oscar Shimitt há 70 anos e também afirmou que nunca viu nada igual. Foi a primeira vez que entrou água na sua casa. Ela contou que a sua nora, moradora da rua Presidente Vargas, perdeu tudo por causa do alagamento. E ainda ressaltou com pesar a quantidade de casas levadas pelas água na Ilha Mauá.

Vitor Leal, 44 anos, e Nilvana Pires, 54 ano, são moradores da Ilha Mauá. O casal foi para a casa de parentes na Ilha da Pintada na segunda-feira, e na manhã desta sexta-feira foram de barco até a residência para ver as condições a casa e o que foi atingido pelas águas.

"Além de toda a tristeza ainda têm pessoas que roubam as coisas", desabafou Nilvana.

