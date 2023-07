Após o ciclone, Porto Alegre ainda tem 34 mil clientes sem luz e 16 bairros sem água

publicidade

No início da noite desta quinta-feira, ainda era possível observar as consequências do ciclone extratropical que atingiu Porto Alegre com ventos de 74 km/h. De acordo com o boletim da CEEE Grupo Equatorial Energia, às 22horas, 34 mil clientes em Porto Alegre permaneciam sem luz. Já o boletim do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), às 19 horas, relatou que 16 bairros estavam sem água: Lomba do Pinheiro, Ponta Grossa, Partenon, Santa Teresa, Menino Deus, Cristal, Lageado, Protásio Alves, Morro Santana, Aberta dos Morros, Ipanema, Vila Jardim, Restinga, Chapéu do Sol, Hípica e Cascata. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, foram registrados 60 protocolos e 35 árvores recolhidas das vias públicas.

O acúmulo de água na rua Dorival Castilhos Machado, no bairro Hípica, que resultou na invasão de casas e deixou os moradores ilhados, ainda estava alto na frente das residências durante as primeiras horas da noite. Além disso, devido à falta de energia, alguns semáforos estavam fora de operação. A situação de acúmulo de água também era observada em outras áreas da cidade, o que exigia atenção redobrada por parte dos motoristas.

Durante o dia, equipes da Defesa Civil municipal realizaram vistorias em regiões ribeirinhas, encostas e áreas consideradas de risco. Foram distribuídos pelo menos 24 kits de lona em residências com telhados danificados, e dois rolos do mesmo material foram enviados para subprefeituras da Zona Sul.

As Unidades de Saúde (US) também sofreram impactos. A US Glória e Ponta Grossa tiveram que ser fechadas devido a alagamentos. Já a US Lami enfrentou problemas como alagamentos, queda de árvore, falta de energia elétrica e acúmulo de água nos arredores. Outras 12 Unidades ficaram sem energia elétrica, incluindo Campos do Cristal, Chácara do Banco, Ilha do Pavão, Ilha dos Marinheiros, Santa Maria, Barão de Bagé, Morro dos Sargentos, Santa Anita, Divina Providência, Indígena (Morro do Osso), Jardim da Fapa e Wenceslau Fontoura. Uma nova avaliação será realizada nesta sexta-feira para verificar as condições de atendimento.

Segundo a Metsul Meteorologia, os ventos de 74 km/h que atingiram a capital foram resultados de um evento climático intenso que poucas vezes foi registrado no Rio Grande do Sul e em Santa Catariana. A previsão para esta sexta-feira em Porto Alegre é de sol e chuva, com temperatura mínima de 8°C e máxima de 13°C