APAE de Caxias do Sul comercializa kits de festa junina para angariar fundos

A APAE de Caxias do Sul, juntamente com o grupo Amigos do Leitão, estão comercializando Kits de Festa Junina, para que toda a comunidade possa celebrar em casa, com segurança, a tradição da data. Cada cesta está sendo comercializado no valor de R$ 50,00 e terá toda a renda revertida para a entidade.

Os kits contêm produtos típicos da festa, como: suco de uva 300ml, bergamota, milho de pipoca, pipoca doce, pé de moleque, pé de moça, paçoca de rolha, bolo, rapadura, amendoim doce, cocada e pinhão. “Festa Junina é alegria. Em tempos tão desafiadores, como os que estamos vivendo, poder dividir um pouco do nosso afeto com as famílias, por meio do alimento, é estar pertinho e solidário com quem a gente ama”, avalia a presidente da APAE de Caxias do Sul, Bernardete Vezaro.

Interessados podem fazer as encomendas por meio do telefone (54) 3013-4900 e dos WhatsApps (54) 99117-1205 e (54) 98125-1878. Os kits devem ser retirados no dia 24 de junho (Dia de São João), das 14h às 17h, na sede da APAE Caxias do Sul, na rua Professora Maria D'Ávilla Pinto, 55, bairro Cinquentenário. Local atende atualmente 420 pessoas com deficiência e suas famílias.

