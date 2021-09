Apesar da chuva, protesto em apoio a Bolsonaro reúne manifestantes em Caxias do Sul

publicidade

Apesar do mau tempo, centenas de pessoas e veículos compareceram nas manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro em municípios da região da Serra gaúcha. Em Caxias do Sul, os apoiadores do presidente promoveram uma carreata com tratores e caminhões que passou por trechos da RSC-453, BR-116 e pelas ruas centrais da cidade. Manifestantes a pé e nos veículos portavam bandeiras do Brasil e faixas pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela intervenção militar.

O ponto de concentração foi o largo da Praça Dante Alighieri, no Centro da cidade, provocando um grande congestionamento na área central de Caxias do Sul. Manifestantes também se concentraram em frente ao 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe).

Já os manifestantes contrários ao presidente tinham organizado o chamado "Grito dos Excluídos e Excluídas" no Bairro Fátima, na zona Norte de Caxias do Sul. A atividade foi suspensa devido ao mau tempo.

Foto: Celso Sgorla / Especial / CP

Protestos em Bento Gonçalves e Farroupilha

Em Bento Gonçalves, os simpatizantes do presidente Bolsonaro realizaram tratoraço, motociata e carreata de carros antigos. A concentração terminou em frente ao 6º Batalhão de Comunicações no bairro São Roque.

Em Farroupilha, a concentração teve início no Largo Carlos Fetter e seguiu em carreata por diversos bairros da cidade e retornou no mesmo local da saída onde o ato foi encerrado.

