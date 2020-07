Apesar do sol, São Sebastião do Caí segue com ruas alagadas

publicidade

Mesmo com sol, a quinta-feira ainda é de enchente em São Sebastião do Caí. As águas do rio Caí, que atingiram seu pico por volta das 23 horas de quarta-feira, com 14,45 metros, estão desde a madrugada em um lento processo de recuo. Às 8 horas de hoje, o rio estava com 13,50 metros, ainda ocupando muitas ruas dos bairros Centro, Navegantes e Vila Rica, segundo a Defesa Civil.

As mais de 50 famílias, cerca de 150 pessoas, que tiveram de deixar suas casas e foram abrigadas no ginásio de esportes e no salão da Igreja Católica do bairro Rio Branco, permanecem nestes locais e ainda não tem uma previsão para retorno.

Segundo a Defesa Civil, entre desabrigados, estão pessoas que ficaram com casas isoladas, mas que não saíram de suas propriedades, e outras tiveram de ir para residências de parentes e amigos, 1,7 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pela cheia do rio Caí.