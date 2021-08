Apresentada comissão comunitária da Festa da Uva 2022

publicidade

A organização da Festa da Uva 2022, que ocorre em Caxias do Sul de 18 de fevereiro a 6 de março de 2022, apresentou em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, os 25 integrantes da Comissão Comunitária do evento. O presidente da festa, Fernando Bertotto, ressaltou a importância do grupo que vai trabalhar voluntariamente para a realização do maior evento de Caxias do Sul. Ele destacou como dos principais desafios a preocupação de não poder projetar como estará a situação da pandemia quando da realização da festa.

Bertotto disse que a perspectiva é de ter público nos corredores e shows, mas que vai depender de como estará a pandemia. Sobre o tema do evento, o presidente informou que os 90 anos da Festa da Uva serão explorados, assim como a comemoração dos 50 anos da primeira transmissão ao vivo em cores da TV no Brasil, realizada durante um desfile do evento em 1972.

Em seu pronunciamento, o prefeito Adiló Didomenico lembrou que Caxias do Sul foi feita a muitas mãos e com muito sacrifício e conclamou a participação da comunidade para ajudar a fazer a próxima festa. "Faremos uma grande festa da retomada, após um período de grandes dificuldades. Será uma festa diferente, porque precisamos resgatar a nossa identidade e o povo está esperando por isso. Convidamos a todos que gostariam de colaborar com a festa, de Caxias e de municípios da região, que venham juntos. Vamos promover e divulgar o nome de Caxias do Sul", afirmou Adiló. A partir de agora a organização do evento vai ampliar a agenda de divulgação, bem como captar patrocínios e venda de espaços.

Veja Também