ArBra integra a moda do Brasil e da Argentina em Uruguaiana nesta sexta

Acontece nesta sexta-feira em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, evento desenvolvido pelo programa de intercâmbio internacional ArBra, que busca a integração entre Argentina e Brasil, destinado a ser uma vitrine do coração do Mercosul para o mundo. “O projeto representa, na sua essência, o que somos e o que temos de melhor”, explica a diretora geral Mercy Gervasoni. A intenção do projeto é gerar e fortalecer o intercâmbio de ações nos segmentos da cultura, da arte, da educação, da indústria, do turismo, da gastronomia e do desenvolvimento.

A idealizadora do trabalho acredita que o movimento gira em torno da promoção do encontro e da geração de caminhos de desenvolvimento, criando desta forma experiências através da inovação, entrelaçando arte, cultura, esporte e turismo. “Queremos com tudo isso, promover o desenvolvimento econômico da nossa região”, ressalta. Desde que foi criado, há sete anos, o projeto vem desenvolvendo um circuito internacional de exposições, promovendo o conhecimento mútuo e a inter-relação de diferentes atividades que abrangem os mais variados setores.

“Queremos gerar novas formas de integração e benefícios mútuos entre o Brasil e a Argentina”, ressalta Mercy.

Moda e estilo na região – nesta sexta-feira (7), será realizada a 1ª Exposição Internacional de Moda e Têxtil ArBra, evento que pretende reunir o melhor do setor e o que é produzido na fronteira entre os dois países. A intenção dos realizadores é desenvolver uma vivência integrada entre brasileiros e argentinos, por meio da moda e da indústria têxtil.

Estarão reunidos em Uruguaiana profissionais designers, produtores têxteis, fabricantes de vestuário, lojas, empreendedores, além de profissionais da área de estética e da saúde. O acesso ao ambiente da exposição estará aberto de forma gratuita durante toda a tarde, a partir das 14h30min, no Clube Comercial, praça Barão do Rio Branco. A programação é desenvolvida em parceria com o Consulado Argentino em Uruguaiana e a Prefeitura.