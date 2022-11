ARI homenageia Otávio Gadret, fundador da rede Pampa

publicidade

Foi inaugurada neste sábado, a foto de Otávio Gadret, fundador da rede Pampa de Comunicação, na Galeria de Notáveis da Imprensa Gaúcha, da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). Ele é o 12º integrante do mural, que conta com as imagens de Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, fundador do Correio do Povo, e seu filho, Breno Caldas.

Antes da cerimônia de descerramento do quadro, foi promovido um painel sobre o centenário do rádio no Brasil. Com mediação da jornalista Ana Cássia Hennrich, diretora da Core Comunicação, e a participação do próprio Gadret, além de Fernando Ernesto Corrêa. “Só o rádio fica 24 horas com a população. Nisto, o rádio é imbatível. A televisão e a internet nunca conseguirão alcançar isto”, declarou Gadret sobre a força do rádio.

“Quem melhor opera o rádio no Rio Grande do Sul é a turma do Gadret! Ele descobriu antes de todos como melhor se operava tanto a rádio esportiva, quanto a musical”, elogiou Corrêa. “As emissoras de rádio ficaram temerosas com a chegada da internet, assim como quando surgiu a televisão, e, ao contrário do que se imaginava, o rádio se fortaleceu muito com a internet”, garantiu Gadret, citando que agora as rádios podem ser ouvidas de qualquer lugar do mundo.