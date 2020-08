Arquivado o quarto pedido de impeachment contra o prefeito de Caxias do Sul

publicidade

A admissibilidade do quarto pedido de impeachment contra o prefeito municipal de Caxias do Sul, Flavio Cassina, e do segundo contra o vice-prefeito, Edio Elói Frizzo, foi rejeitada por 20 votos a um, na sessão ordinária desta terça-feira, na sala das comissões do Legislativo caxiense. Apenas o vereador Chico Guerra (Republicanos) votou favoravelmente. Com isso, o documento terminou arquivado na Casa.

Assinado por Julio Cesar da Silva Soares, o texto solicitava a cassação de Cassina e Frizzo, por alegadas infrações político-administrativas, além de suposto crime contra a incolumidade pública. Desde o início deste ano, outros três pedidos de impedimento contra o chefe do Executivo já foram rejeitados em plenário.

O autor da denúncia apontou que o prefeito e o vice editaram o decreto 21.091, considerado por ele ilegal, determinando regras de distanciamento social não permitidas pela norma estadual superior. Apontou que, no cenário de Covid-19, o ato motivou intervenção do Ministério Público, o que teria exposto a população ao contágio pelo coronavírus.