Arroio das Cabeças transborda em Rio Grande

O Arroio das Cabeças, localizado na Vila da Quinta em Rio Grande, transbordou no final da última madrugada. Conforme a Defesa Civil, dezenas de famílias estão com água pela cintura. Um abrigo está sendo montado no Salão Paroquial do bairro para receber os desabrigados.

“Estão sendo monitoradas as áreas ribeirinhas da cidade, tanto da parte das ilhas, quanto na barra e outras áreas mais baixas da cidade”, garante o ordenador da defesa civil municipal, Rudimar Machado. A chuva seguiu em menor intensidade na manhã desta sexta-feira.

Em pouco mais de 24 horas, foram 151,2 mm de chuva.

