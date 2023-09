Arroios transbordam e inundam centro de Igrejinha

publicidade

O centro de Igrejinha, no Vale do Paranhana, registrou grandes alagamentos na manhã desta terça-feira em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Os arroios Koetz e Solitária, que cortam a região central do município, transbordaram. Alguns comércios foram atingidos pela cheia.

VÍDEO | O centro de Igrejinha, no Vale do Paranhana, registrou grandes alagamentos na manhã desta terça-feira em razão das fortes chuvas que atingem o RS. Os arroios Koetz e Solitária, que cortam a região central do município, transbordaram.



📸 Reprodução pic.twitter.com/gKlsiTVjho — Correio do Povo (@correio_dopovo) September 26, 2023

O secretário de Obras do município, Joãozinho Lopes, classificou como uma “quantidade anormal” o volume de chuvas que atingiu a região. “Se cair outra chuva como essa, pode voltar a subir sim (o nível dos arroios). Não é normal. Mesmo com todas as chuvas, ainda não tinha transbordado neste ano”, afirma Lopes. Segundo ele, todo o efetivo disponível à secretaria foi enviado ao local para um mutirão de limpeza.

A secretaria informa que segue monitorando este e outros pontos da cidade. De acordo com o prefeito Leandro Horlle, não houve cheia do Rio Paranhana, como estava sendo divulgado em boatos. Segundo ele, também não há desalojados e nem desabrigados no município até o início da tarde desta terça-feira.

A RS 020, entre Igrejinha e Taquara, está totalmente bloqueada em razão do grande acumulado de água na pista. A rodovia também é a principal ligação entre o Vale do Paranhana e São Francisco de Paula.

Veja Também