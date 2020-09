Assembléia da Consulta Popular do Vale do Rio Pardo ocorre na próxima terça-feira

publicidade

O Conselho Regioal de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP) desencadeia formalmente o processo da Consulta Popular (CP) deste ano na próxima terça-feira com a realização da assembleia inicial pública regional. A reunião começa às 14 horas, na modalidade virtual, por videoconferência, e será gravada.

O encontro é aberto à comunidade em geral, pelo link https://meet.google.com/xnm-sqsb-ovo. A assembleia terá a apresentação dos pagamentos atualizados da Consulta Popular na região e regras da CP. Também haverá a exposição do Caderno de Diretrizes, marcação das assembleias municipais e microrregionais, constituição da Comissão Regional e definição dos critérios.

A votação das prioridades da Consulta Popular 2020 ocorrerá pelo site ou por SMS, entre 26 de outubro e 3 de novembro. O processo vai encaminhar a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios das 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Deste valor, se houver a manutenção dos critérios do ano passado, o Corede/VRP deverá receber R$ 740 mil.

Do total que será aplicado no Estado, R$ 10 milhões serão quitados em 2021 e os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo. A votação, que tradicionalmente ocorria em setembro, teve nova data em razão da pandemia do coronavírus.