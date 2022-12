Assembleia e TJRS destinam R$ 40 milhões para o combate à fome

publicidade

Com objetivo de combater a insegurança alimentar no Rio Grande do Sul foi assinado nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa, termos de cooperação que preveem o repasse de R$ 40 milhões para ações emergenciais de combate à fome e à pobreza extrema no Estado. A iniciativa faz parte do movimento Rio Grande Contra a Fome - Natal Solidário e envolve órgãos públicos e entidades. Os recursos são provenientes do Parlamento e do Tribunal de Justiça do RS (TJRS) e serão aplicados na aquisição de 142 mil cestas básicas por meio da Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.

A ação visa atender famílias pobres e extremamente pobres com registro no CADÚnico, além de indígenas e quilombolas com ou sem Programa Auxílio Brasil. Presidente da Assembleia, o deputado Valdeci Oliveira afirma que a ação conta com a participação de instituições públicas. “Estamos unidos no combate à insegurança alimentar”, afirma. Conforme o parlamentar, a AL vai repassar R$ 20 milhões ao Fundo Estadual de Assistência Social. E outros R$ 20 milhões foram garantidos pelo TJRS.

“Esses R$ 40 milhões destinados ao RS Contra a Fome devem ser revertidos na compra de mais de 140 mil cestas básicas e beneficiar mais de 640 mil pessoas, o que representa metade das pessoas extremamente pobres do RS”, observa. Ao destacar a importância do tema, Oliveira sugere que o Estado adquira produtos da agricultura familiar. A presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Nogueira reforça a importância da união das instituições no combate à pobreza.

“Não iremos resolver todos os problemas do mundo nem do país, agora o nosso RS a nós nos compete, porque estamos inseridos nesse contexto, porque somo gaúchos, caminhamos pelas ruas e vemos necessitados, não só a dormir nas ruas, mas as pessoas pedindo, solicitando, implorando porque têm fome”, adverte. O governador Ranolfo Vieira Júnior afirma que a fome é um problema mundial. “Infelizmente também afeta nosso Estado. Esse ato tem um simbolismo muito forte por duas razões, porque o Natal está próximo e por promover uma união em prol do combate à fome”, destaca.