Assembleia Legislativa homenageia personalidades femininas do RS com Troféu Mulher Cidadã

A Assembleia Legislativa gaúcha homenageou 11 mulheres que se destacam em diversos setores no Estado com o Troféu Mulher Cidadã, nesta quarta-feira. A cerimônia ocorreu durante a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, no Plenário 20 de Setembro, na sede do Legislativo gaúcho. Discursaram 9 deputadas na tribuna, destacando a importância dos direitos das mulheres e da atuação de suas homenageadas. Os trabalhos foram comandados pela vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada Delegada Nadine. Nas galerias, acompanharam a cerimônia autoridades, entre as quais, representante do Tribunal de Justiça do Estado e representante da Procuradoria-Geral de Justiça, e cidadãos.

Dentre as homenageadas, esteve a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil gaúcha, e titular da 1ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). A delegada destacou que o prêmio recebido por ela é importante por dar visibilidade para a causa. A homenageada na categoria Políticas públicas de enfrentamento às violências contra a mulher se disse emocionada pelo que a categoria representa. Segundo Cristiane, “o problema da violência contra a mulher não é um problema de segurança pública apenas, ele é muito mais. Um problema cultural, um problema social, mas a segurança pública é parte importante nesse enfrentamento”.

Dentre as deputadas que propuseram a homenageada, esteve Patrícia Alba (MDB), que assume a Procuradoria Especial da Mulher do Legislativo gaúcho nesta quinta-feira. A parlamentar afirmou que a cerimônia marca a valorização do que já foi feito pelas mulheres e para elas, além de lembrar o que ainda precisa ser feito. “Cada uma dessas mulheres que está hoje aqui é um exemplo a ser seguido por outras mulheres. Elas venceram os obstáculos que se colocam nas nossas vidas, diariamente, e são exemplos pra que outras possam fazer também”, destaca a deputada. O foco do trabalho como procuradora será no combate à violência contra a mulher. “Nós temos imensas diferenças e necessidades das mulheres, como por exemplo, diferenças salariais. Mas quando a gente compara a questão de uma mulher que sofre qualquer tipo de violência, violência física ou até mesmo um feminicídio, a gente vê que essas outras coisas até parecem menores”, avalia.

Ainda na sessão deste 8 de março, a deputada Delegada Nadine (PSDB), com o apoio de todas as deputadas, protocolou um projeto de lei que consolida a legislação referente às mulheres vítimas de violência no âmbito do Estado. De acordo com a parlamentar, a intenção é facilitar o acesso à informação e garantir um documento de cunho histórico com a descrição dos principais direitos das mulheres. O projeto havia sido apresentado, na última legislatura, pela deputada Any Ortiz (Cidadania) e foi desarquivado.

Homenageadas Troféu Mulher Cidadã:

Categoria Defesa dos direitos da mulher e combate à violência contra a mulher - Geovana de Ernesto dos Santos

Educação da mulher - Sandra Fátima Batista de Deus



Promoção da participação política da mulher - Dileta de Vargas Pavão das Chagas



Profissionalização e geração de trabalho e renda para a mulher - Adriana da Silva Cunha



Atividade comunitária em prol da mulher - Anaclara Oliveira



Mulher na cultura - Roberta Corrêa Pereira



Mulher na comunicação - Fernanda Carvalho



Mulher sindicalista - Miriam Cabreira



Inclusão social - Patrícia Lisboa da Rosa



Políticas públicas de enfrentamento as violências contra a mulher - Cristiane Machado Pires Ramos



Jovem empreendedora - Flávia carlesso