Assinada ordem de início das obras da construção do Mercado Público em Gravataí

Gravataí vai ter seu próprio Mercado Público. O prefeito Luiz Zaffalon assinou nesta sexta-feira (26), a ordem de início das obras de construção do novo empreendimento, cujo projeto prevê melhorias e readequações na estrutura já existente do ginásio Aldeião, hoje em desuso, na interseção da rua Adolfo Inácio Barcelos com a avenida Centenário.

O investimento será de R$ 8,8 milhões e o prazo é de que os trabalhos durem entre 10 meses e um ano até a conclusão. A empresa responsável será a Elo Construções e Instalações. A estrutura do Mercado Público terá uma área construída de 2,7 mil metros quadrados e prevê um espaço para 24 estabelecimentos, entre açougues, peixaria, sanitários, restaurantes, espaço cultural com palco para apresentações. No segundo piso haverá uma área para feiras e eventos, copas e terraço. O estacionamento terá espaço para 144 vagas.

Conforme ressalta o prefeito, a instalação de um mercado público faz parte de um projeto em que o foco é oferecer novas e modernas opções de lazer, compras, gastronomia e cultura no município, aumentando o sentimento de pertencimento dos moradores à cidade. “Gravataí vive um momento positivo na atração de novos investimentos e na geração de empregos. A ideia do Mercado Público surgiu de uma simples conversa. Toda cidade de destaque tem um grande Mercado Público para visitação e agora teremos o nosso. O ginásio, está localizado em um ponto estratégico, e utilizamos a estrutura já existente para criar o projeto. Depois de consultar o cidadão, que gostou da ideia, fizemos a licitação da obra. Esse empreendimento vai dar uma cara nova para esta área da cidade”, disse o prefeito.

Segundo ele, a ideia é despertar um sentimento de pertencimento. “No local, serão vendidos aqueles produtos produzidos aqui. O charque, os condimentos, o mercado de frutas, peixe, artes, produtos a granel, cachaça artesanal. O local ainda vai contar com restaurantes, cafés e bares. Além de comércio também vai ser um local de ponto de encontro, pois contará com palco para apresentação de shows locais e nacionais.” De acordo com Zaffalon, Gravataí merece este investimento, pois é caminho para o litoral e para a serra gaúcha. “A instalação do Mercado Público tornará a região um dos pontos mais atrativos de Gravataí.”