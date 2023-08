Assinada ordem de início de projeto para terceiras faixas na ERS-344

publicidade

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, junto com os prefeitos de Santo Ângelo Jacques Barbosa e de Giruá Ruben Weimer, assinaram o contrato com a empresa que fará a elaboração de projeto para terceiras faixas na ERS-344. A ação aconteceu durante o Hortigranjeiros e reuniu autoridades, políticos e a comunidade. O projeto será executado de acordo com Normas e diretrizes do DAER/RS, no trecho entre Santa Rosa e Santo Ângelo.

O valor total do projeto será de R$ 471.581,16. Cada município irá custear uma parte do projeto, conforme a porcentagem de ocupação de cada um na ERS-344. O prazo de execução é de 180 dias, conforme o contrato.