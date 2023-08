Assinada ordem de recuperação asfáltica em mais quatro vias de Porto Alegre

publicidade

Foi assinada na manhã desta segunda-feira a ordem de início da recuperação asfáltica funcional em 5,5 mil metros das ruas Silva Jardim, Carlos Trein Filho, Anita Garibaldi e avenida Plínio Brasil Milano, todas na zona Norte de Porto Alegre, correspondente ao terceiro lote do projeto que contempla 17 ruas e avenidas e um investimento de R$ 60 milhões. Na fase atual, a Prefeitura está investindo R$ 10,8 milhões, com recursos de um financiamento do Banco do Brasil.

A obra será executada pela empreiteira Encopav, de São Leopoldo, vencedora da licitação. O prefeito Sebastião Melo, o vice Ricardo Gomes, além de secretários municipais, estiveram presentes no ato, em um posto de combustíveis no bairro Mont'Serrat. Após a assinatura, a equipe circulou por algumas das ruas beneficiadas. “A intenção desta recuperação é melhorar algumas vias onde não se consegue fazer mais o tapa-buraco, especialmente no inverno. Esta região terá um asfalto novo para durar vinte anos”, afirmou Melo.

Conforme ele, será também criada uma comissão de moradores para acompanhar a obra e realizar o trabalho de fiscalização da mesma. O prefeito ainda pontuou que poderá haver bloqueios pontuais, mas o benefício deverá superar os transtornos. Com a recuperação funcional, o asfalto antigo será removido, e um novo pavimento será aplicado. “O contrato ainda prevê sinalização, levantamento de tampões e melhorias na acessibilidade”, salientou o secretário Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), Marcos Felipi Garcia.

As obras vão começar pela Silva Jardim, depois seguirão pela Anita Garibaldi, Carlos Trein Filho e, por último, a Plínio Brasil Milano, com bloqueios realizados por etapas. O serviço deverá durar oito meses, mas pode ser extensivo por mais 60 dias, com as finalizações previstas. Já hoje pela manhã, a Silva Jardim deve ser bloqueada em meia pista, e amanhã, a partir das 9h, o mesmo será feito na Plínio, entre a rua Jari e a avenida Carlos Gomes.

Obras do terceiro lote

- Rua Silva Jardim, entre a avenida Plínio Brasil Milano e a rua Pedro Ivo - 845 metros

- Rua Carlos Trein Filho, entre avenida Plínio Brasil Milano e o Largo Alfredo Le Pera - 1.499 metros

- Rua Anita Garibaldi, entre a Cel. Bordini a rua Pedro Chaves Barcelos - 1.184 metros

- Avenida Plínio Brasil Milano, entre a avenida Carlos Gomes e a rua Jary - 1.976 metros