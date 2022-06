Assinada ordem de Serviço para reformar a sede do Museu Arqueológico do RS

publicidade

O Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul), que está fechado desde 2008 para visitações por conta de problemas estruturais, receberá obras de requalificação com recursos de R$ 1,5 milhão do programa Avançar na Cultura do governo do Estado. A assinatura da ordem de serviço para início das obras foi realizada na manhã desta segunda-feira e contou com a presença da secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo.

Localizada no km 58 da ERS 020, em Taquara, a sede passará por revitalização das estruturas prediais, instalações elétricas e hidrossanitárias. O Avançar na Cultura também destinará recursos para o desenvolvimento de uma nova exposição de longa duração, contratação de serviços e aquisição de bens e materiais para a instituição.

Criado em 1966, o Marsul tem um dos acervos mais significativos do Brasil, composto em sua maioria por coleções oriundas de pesquisas em sítios pré-coloniais, com datações de até 12 mil anos atrás. O prédio, construído em 1970, tem valor arquitetônico por sua característica modernista brutalista, representativa de um período histórico em que ocorreu a profissionalização e a valorização da arqueologia no meio museológico nacional. Porém, o modelo construtivo da época não previa aspectos que se tornaram fundamentais com o decorrer do tempo como, por exemplo, a impermeabilização das lajes e das coberturas, para evitar infiltrações, e os padrões de acessibilidade atualmente exigidos.

