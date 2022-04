Assinado contrato para a construção do hospital de Pronto-Socorro em Pelotas

publicidade

Foi firmado nesta quinta-feira o contrato para construção do Hospital de Pronto-Socorro Regional (HPSR), em Pelotas. Serão investidos no complexo R$ 60 milhões, por meio do programa estadual Avançar na Saúde, com contrapartida municipal. O documento foi assinado pelo até então governador Eduardo Leite, que esteve na cidade antes da transmissão do cargo ao novo chefe do Executivo estadual, Ranolfo Vieira Júnior, e pela prefeita Paula Mascarenhas.

Segundo a prefeitura, o início das obras está previsto para a segunda quinzena de abril, a cargo da construtora vencedora da licitação. O HPSR ficará na avenida Bento Gonçalves, em área que inclui o Centro Covid, a sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural e uma unidade apoio do Sanep. “Teremos o melhor Hospital de Pronto-Socorro do Estado e um dos melhores do país”, disse a prefeita. O hospital terá 121 leitos cínicos – dez destinados a UTIs para adultos e dez de pediatria -, cinco salas cirúrgicas e de dependências para recuperação. Apta a receber pacientes de Pelotas e da Zona Sul, a unidade acolherá urgências e emergências.

Já em Santa Maria, também nesta quinta-feira, Leite assinou, com o prefeito Jorge Pozzobom, a ordem de serviço das obras de pavimentação do bairro São José. A prefeitura vai receber R$ 4,3 milhões em recursos do Estado por meio do programa Pavimenta. Com contrapartida municipal de R$ 337,1 mil, os serviços nas vias João Franciscatto e Pedro Figueira têm extensão de 4.922 metros. As obras preveem terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e passeio público. Os trabalhos na rua Pedro Figueira devem ser executados em 120 dias. Já os serviços na João Franciscatto têm prazo de 150 dias.

*Com informações da correspondente Angélica Silveira

