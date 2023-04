Assinado contrato que viabiliza a construção da ponte sobre o Rio Ibicuí

publicidade

Foi assinado o contrato para construção da nova ponte sobre o Rio Ibicuí e seus acessos. O investimento é de R$ 221 milhões, com previsão de conclusão até 2026. A cerimônia que ocorreu em Uruguaiana e marcou também a conclusão da revitalização da Ponte Internacional Getúlio Vargas / Agustín Pedro Justo, no trecho brasileiro.

O senador Luis Carlos Heinze – PP/RS -, que destinou R$ 6,4 milhões para o projeto da nova ponte sobre o Rio Ibicuí, celebrou o avanço. “Estamos aguardando essa etapa desde de 2001. Superamos a burocracia, os recursos judiciais, questões legais e ambientais para chegarmos até aqui. Agora precisamos acompanhar o andamento da obra”, ressaltou Heinze.

O parlamentar explicou ainda, que para garantir que o projeto continuasse na carteira de projetos do governo federal fez questão de destinar emendas individuais em 2021 e 2022, além ter votado favorável para inclusão de emendas de bancada desde 2015. A nova ligação entre Itaqui e Uruguaiana irá substituir a atual ponte de ferro de 1888. A iniciativa foi classificada como obra pública e será financiada pelo Orçamento Geral da União – OGU.

Revitalização

A entrega da ponte Getúlio Vargas também foi o tema do encontro. O ministro dos Transportes e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT -, Fabrício Galvão, informaram a conclusão da obra de emergência, realizada no lado brasileiro. Foram investidos R$ 6,3 milhões, mas o impasse com os "hermanos" segue. “O governo precisa fazer um acordo para preservar a estrutura do lado argentino. Seguirei acompanhando o caso e cobrando uma solução”, afirmou Heinze.

São Borja-Santo Tomé

Foi acordado, entre os ministros e embaixadores, que a Ponte Internacional da Integração será discutida em reunião específica no âmbito da Comissão Mista Brasil – Argentina, logo após a páscoa. Empresários, parlamentares e autoridades brasileiras vem defendendo a manutenção do modelo de concessão.