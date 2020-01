Assinado decreto sobre trânsito de veículos de tração animal em Santana do Livramento

publicidade

A prefeita Mari Machado, de Santana do Livramento, assinou nessa quarta-feira o decreto que estabelece o horário para trânsito de veículos de tração animal no município. Pela manhã, um grupo de protetores de animais independentes agradeceu a regulamentação. “O decreto visa a proteção do animal, do trabalhador e do trânsito”, destacou a major Karla Incerti, que classificou a iniciativa como uma “medida de empatia e solidariedade”.

O Decreto nº 8.963 proíbe a circulação de veículos de tração animal, parada ou estacionamento das carroças, com o animal atrelado, no perímetro urbano do município, no horário das 11h às 16h, durante os meses de dezembro a março de cada ano, os mais quentes do verão e de grande fluxo de turistas.

Segundo Mari, a regulamentação é um gesto para a luta em defesa dos animais. A intenção é que, nos próximos meses, novas ações possam ser estabelecidas na cidade, incluindo medidas como a castração sistemática, campanhas regulares de adoção e vacinação de animais, além da promoção de acolhimento.