Associação da Zona da Produção elogia reversão de bandeira na região de Palmeira das Missões

publicidade

O presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), prefeito de Rodeio Bonito, José Arno Ferrari, destacou como justa a reversão da bandeira vermelha para laranja, na região de Palmeira das Missões. “Estávamos há três semanas na bandeira vermelha e os números indicavam melhoras na questão de mortes, ocupação de leitos e distanciamento e já estava na hora do governo estadual pontuar a região com a bandeira laranja”, disse.

Ferrari afirmou que, a partir de agora, as atividades econômicas voltam a acontecer. “A economia precisa de fôlego e na região todos os protocolos da área da saúde são seguidos e as prefeituras tem agido em relação à fiscalização, com responsabilidade e empenho”, observa.

Ferrari lembra que a Zona da Produção é formada por pequenas cidades. “Não é nesta parte do Estado que a situação é grave e por isso a reversão da bandeira foi um ato justo tomado pelo governo do estado”, afirma.