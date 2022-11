Associação das empresas de ônibus de transporte intermunicipal critica bloqueios das rodovias

publicidade

A Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal -RTI, entidade representativa das empresas de ônibus de transporte intermunicipal de passageiros, emitiu comunicado oficial nesta segunda-feira com o posicionamento da entidade diante das manifestações político-partidárias e de bloqueio de rodovias estaduais e federais ocorridas um dia após o domingo de eleições em diversos estados do país. Trechos do documento dizem que "Antes de tudo, é de se afirmar que os bloqueios de estradas trazem consigo o risco de desabastecimento da população, de comprometimento de obrigações pessoais e profissionais e, até mesmo, de risco à saúde de pessoas enfermas que estão sendo, na prática, impedidas de acessar hospitais, de realizar consultas médicas e de se submeter a exames laboratoriais. Assim, compromete-se o básico, o essencial, o fundamental".

Segundo a assessoria, a nota é uma decisão da diretoria e não deve ser personalizada a somente um dirigente. No entanto, salienta que o respeito ?à livre manifestação da mesma forma que se deve respeitar o direito de locomoção.

Confira a nota na íntegra.

"A Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal – RTI, entidade representativa das empresas de ônibus de transporte intermunicipal de passageiros, vem a público manifestar sobre as recentes notícias de manifestações político-partidárias e de bloqueio de rodovias estaduais e federais. Antes de tudo, é de se afirmar que os bloqueios de estradas trazem consigo o risco de desabastecimento da população, de comprometimento de obrigações pessoais e profissionais e, até mesmo, de risco à saúde de pessoas enfermas que estão sendo, na prática, impedidas de acessar hospitais, de realizar consultas médicas e de se submeter a exames laboratoriais. Assim, compromete-se o básico, o essencial, o fundamental.

Ainda que se respeitem a livre manifestação e a eventual irresignação política com o desfecho do processo eleitoral, sobressai-se agora o lídimo direito de ir e vir de cada cidadão. Impera-se, portanto, o respeito à liberdade de locomoção e a preservação do lídimo direito de ir e vir. À toda ordem, espera-se, então, a efetiva retomada das estradas e dos acessos públicos pelas autoridades competentes, o mais rápido possível, modo a restabelecer a ordem e os direitos fundamentais de cada cidadão; de cada passageiro. Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal"