Associação de Peritos Criminais comemora 50 anos de avanços e reivindica valorização

publicidade

Associação de Peritos Criminais (Acrigs) alcançou um marco significativo ao comemorar seu 50º aniversário em um evento especial realizado no Clube Veleiros do Sul, em Porto Alegre. A celebração, ocorrida nesta terça-feira, reuniu diversas autoridades e profissionais da área.

O evento de aniversário destacou a importância e o papel fundamental desempenhado pelos peritos criminais na investigação e solução de crimes. Ao longo dessas cinco décadas, a Associação tem se dedicado incansavelmente ao avanço da ciência forense e ao aprimoramento das técnicas de investigação criminal.

A ocasião foi uma oportunidade para os peritos criminais celebrarem suas conquistas e, ao mesmo tempo, reivindicarem um maior reconhecimento como polícia científica. O presidente da Acrigs, Lucas Toniolo, falou sobre a honra de liderar a instituição na comemoração de seu jubileu de ouro e ressaltou a importância da valorização de acordo com a a excelência científica dessa carreira que traz à luz a prova material na investigação. Ele destacou que a falta de um plano de carreira adequado faz com que os profissionais não permaneçam no Estado. E lembrou que a história da Acrigs foi fundamental na fundação da Coordenadoria Geral de Perícia em 1989, que posteriormente se tornou o Instituto Geral de Perícia em 1997.

"Enfrentaremos muitos desafios pela frente, principalmente no que diz respeito à valorização da carreira e ao reconhecimento de nossa função como polícia científica. Uma transformação imediata seria a implementação de um plano de carreira adequado. Após 30 anos servindo o Estado, um perito criminal tem um subsídio muito próximo ao que ele começou. Isso desestimula os colegas a continuarem na carreira", afirmou Toniolo.

O deputado Thiago Duarte, que prestigiou o evento e é perito médico legista, também enfatizou a importância da valorização da categoria. Ele destacou o papel fundamental da Acrigs na busca por justiça, ressaltando que sem peritos médicos legistas e peritos criminais, não há justiça. O deputado salientou a necessidade de atrair bons profissionais para permanecerem no Rio Grande do Sul e ressaltou que a categoria está unida na busca por um reconhecimento adequado, por meio da estruturação da polícia científica. Os próximos passos incluem diálogos com o governo estadual para demonstrar a importância da categoria na resolução dos crimes.



Domingos Tochetto, perito criminal aposentado e um dos fundadores da Acrigs, também ressaltou a importância da entidade e sua união em prol do bem social. Ele expressou gratidão por ser um dos fundadores e observou que os peritos agora têm muito mais recursos, resultando em resultados mais precisos. Tochetto destacou que o trabalho do perito é uma prova técnica fundamental no processo jurídico.