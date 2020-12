Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo atualiza plano regional de gestão compartilhada

publicidade

Os prefeitos e representantes das prefeituras que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) debateram nesta quarta-feira, em videoconferência, a atualização do plano regional de gestão compartilhada do Modelo de Distanciamento Controlado do Estado para a pandemia do novo coronavírus. Elaborado em 24 de agosto, o modelo de cogestão foi atualizado pela última vez em 23 de setembro. O presidente da Amvarp e prefeito de Candelária, Paulo Butzge, informou que desde esta data houve a necessidade de rever as regras, pois houve mudanças ao longo de cada semana e algumas atividades não estavam contempladas.

Atualmente, a região 28, da qual faz parte o Vale do Rio Pardo, está em bandeira vermelha, podendo adotar protocolos da classificação laranja no modelo de cogestão. O médico infectologista Marcelo Carneiro explicou que a condição de segunda melhor nota média alcançada na última avaliação do Estado pela região 28 nos indicadores é algo a ser considerado para a adaptação dos protocolos. “Se olharmos as últimas três semanas, melhorarmos a média do Estado, e essa melhora na nossa condição de atendimento nos coloca novamente em um caminho de queda na expansão da doença”, afirmou.

O prefeito de Pantano Grande e presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Cássio Nunes Soares, destacou que a atuação dos municípios, com orientação técnica, contribui para melhorar os índices da região. A videoconferência também serviu para definir que, em caso de nova confirmação de bandeira vermelha para a região 28 na próxima sexta-feira, o modelo de cogestão seguirá com a adoção dos protocolos de bandeira laranja, assim como se a região retornar à bandeira laranja, onde passará a usar as normas da classificação amarela. Em caso de bandeira preta, no entanto, uma nova reunião do comitê técnico irá ocorrer para analisar a situação.

Veja Também