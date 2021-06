Associação envia Plano de Ações da região da Serra ao governo do RS

publicidade

A região da Serra enviou, na tarde desta quinta-feira, ao Governo do Estado o Plano de Ação Regional, elaborado pelo Comitê Técnico da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne). O documento contém mudanças nos protocolos de saúde para a região.

A partir de agora, os municípios que compõem a Amesne e a região Covid-19 deverão fazer a publicação dos seus decretos respeitando os regramentos mínimos da região. As medidas entram em vigor a partir das publicações oficiais. Os municípios têm a autonomia, se assim desejarem, de adotar medidas ainda mais restritivas.

Entre as medidas adotadas está a mudança no horário de funcionamento dos bares e restaurantes. Será permitida entrada até as 22h e saída às 23h59 min, e com ocupação máxima de 60% das mesas ou similares e apenas clientes sentados e em grupos de até oito pessoas. Também terá proibição de aglomeração em supermercados com controle de acesso, restrição da permanência em praças e locais públicos das 21h30min às 7h, atendimento das lojas de conveniência nos postos de combustíveis somente até 22h.

Ainda será limitado o número de usuários nos ônibus urbanos para até 60% da capacidade e feita uma campanha no transporte público pela Vigilância Sanitária, que fiscalizará a disponibilidade de álcool nas entradas e saídas dos veículos e de máscara para quem estiver sem. Eventos ou shows, com mais de 70 pessoas, poderão ser realizados somente com autorização do município sede e com entrega obrigatória pelos organizadores do termo de responsabilidade sanitária.

