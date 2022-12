Atividade de Natal na Praça da Lagoa acontece neste domingo em São Borja

publicidade

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito (SMIESUST) de São Borja estão finalizando as atividades de ornamentação para o Natal na Praça da Lagoa. O prefeito Eduardo Bonotto e a primeira-dama Fernanda Bonotto idealizaram decoração diferente para a praça, com destaque para os lagos existentes no local. Está previsto para domingo, dia 4 de dezembro, o evento de acendimento das luzes.

A atividade prevista para acontecer a partir das 18h, terá a participação da tradicional cavalgada luminosa – saindo às 19h da Praça da Estação Férrea até a Praça da Lagoa.

Ainda dentro das festividades de Natal, estão previstas a decoração na Praça Assis Brasil, no bairro do Passo, que também sediará o evento de encerramento, no dia 23 de dezembro, e a continuidade das atividades na Casa do Papai e da Mamãe Noel que receberão a todos durante o mês de dezembro, das 18h30min às 21h30min, na Praça XV de Novembro.