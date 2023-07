Ato marca “Dia D contra a Fome e Contra o Frio” na Assembleia Legislativa

publicidade

A Assembleia Legislativa e o Movimento Rio Grande contra a Fome realizaram, nesta quarta-feira, mais uma edição do “Dia D contra a Fome e Contra o Frio”. No Vestíbulo Nobre do Parlamento gaúcho, ocorreu o ato para recebimento de doações de alimentos e agasalhos feitas por entidades parceiras. Segundo o idealizador do movimento, deputado Valdeci Oliveira (PT), já foram arrecadados, desde junho de 2022, quando era presidente da Casa, mais de 250 toneladas de donativos.

Ao longo do dia, doações foram entregues nas caixas depositadas no hall de entrada do Parlamento gaúcho, no Centro de Porto Alegre. Os donativos arrecadados serão destinados à Defesa Civil gaúcha, que encaminhará os gêneros e as roupas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em função da prioridade às pessoas afetadas pelo ciclone, nesta etapa, também houve doações de materiais de higiene e limpeza pessoal. “Me emocionei quando vi vídeos no celular dos agasalhos chegando pela manhã. O esforço de vocês vão levar comida pelo RS”, disse Oliveira.

Somente nesta quarta-feira, mais de mil cestas básicas foram entregues, representando mais de 12 toneladas de alimentos, pela campanha Cartórios no Combate à Fome. A ação conta com o apoio da Associação dos Registradores e Notários do Alto Uruguai e Missões (ARN), da Associação dos Notários e Registradores do RS (Anoreg/RS), do Instituto de Registro Imobiliário do RS (Irirgs) e do Sindicato dos Registradores Públicos do RS (Sindiregis).

O presidente do Irirgs, Ricardo Martins, comentou sobra a função social de ajudar a quem passa por necessidades básicas. “Fizemos uma mudança estatutária para que, anualmente, possamos converter parte das nossas receitas em doação de alimentos”, informou. Representante da Uniritter, Siomara Monteiro também abordou o papel social de educadores para melhorar a sociedade. Da mesma forma, o defensor público Gustavo Brunet desejou vida longa ao movimento.

O coordenador da Defesa Civil do RS e também chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira lembrou dos efeitos do ciclone extratropical de junho, alertando para situações similares entre os dias 6 e 8 de julho, que podem deixar mais pessoas afetadas. “Vem daí a importância de iniciativas como esta. As pessoas perderam casas e bens, mas não faltou comida. Cinco mil cestas básicas foram entregues. Ainda temos alimentos em estoque, é emocionante ver as doações aqui. Nos emocionamos com a solidariedade do povo gaúcho”, destacou.

O atual presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin corroborou. “Enquanto tiver um cidadão deste estado e deste país, que nos produza uma intranquilidade para que nos unamos a fim de lutar contra a fome, estaremos neste movimento. Os gaúchos são solidários, olham para os irmãos. É uma das nossas características. Todas as pessoas são peças importantes nessa corrente humana”, ressaltou o deputado.