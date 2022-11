Atual diretoria da Fundação Escola Superior do Ministério Público emenda segunda gestão

publicidade

O presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e procurador de Justiça, Fábio Roque Sbardellotto, tomou posse para o segundo mandato à frente da FMP. A cerimônia ocorreu na quarta-feira de tarde, no auditório da FMP. No Conselho de Administração do FMP, também foram empossados como vice-presidente o promotor de Justiça, Luciano de Faria Brasil, e como representante do corpo docente, o procurador de Justiça, Alexandre Lipp. A promotora de Justiça, Josiane Superti Brasil Camejo, assumiu a cadeira de secretária do Conselho, substituindo o procurador de Justiça, Gilberto Thums, que permanece como diretor da Faculdade, assim como Silvio Teitelbaum, que permaneceu como CEO da instituição.A solenidade contou com a presença de outras autoridades, professores da FMP e familiares.

A recondução para o segundo triênio (2023-25) foi uma decisão conjunta após o fim da primeira gestão do dirigente. Sbardellotto relatou que a gestão dos três primeiros anos foi desafiadora em razão das dificuldades que o país já enfrentava antes da pandemia e que se acentuaram no percurso do período. “A educação sofreu muitas adaptações no formato de aulas dos alunos, não só de aprendizagem, mas também humanas, como a própria saúde, um momento que acelerou os processos de educação”, disse.

O presidente destacou que, embora o período tenha sido de muitos percalços, também foi uma oportunidade de consolidar a instituição no seu espaço acadêmico. "Mantivemos o selo OAB Recomenda e conseguimos expandir para o país como um todo o nome da FMP com vários cursos. Agora o desafio é ampliar esse crescimento para o país não na quantidade em si, mas na força da marca e da qualidade educacional”, salientou.

Fábio Roque Sbardellotto é bacharel em Direito, especialista, mestre e doutor em Direito. Começou a atuar como promotor de Justiça em 1990, com passagem por comarcas no interior, e hoje é procurador de Justiça em uma câmara criminal do TJRS. É professor há cerca de 25 anos nas áreas de Direito Penal e Processo Penal na graduação e na pós-graduação.

Também estiveram presentes na cerimônia a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Lizete Andreis Sebben, a diretora-presidente da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, defensora pública, Patrícia Kettermann, representando o defensor público-geral do Estado, Antonio Flávio de Oliveira, e o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A solenidade contou com a presença de outras autoridades, professores da FMP e familiares.

Sobre a FMP

A FMP tem 17 mil alunos em todos os cursos em todo o Brasil matriculados em aulas presencial e virtual na graduação, especialização, mestrado e preparatório de carreiras jurídicas. No quadro fixo, há 44 docentes, além dos palestrantes convidados.