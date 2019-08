Aturvarp faz levantamento sobre turismo no Vale do Rio Pardo

publicidade

A Associação de Turismo do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) iniciará um levantamento sobre as potencialidades da região nessa área. O trabalho vai atualizar os dados regionais, contabilizados pela última vez em 2014.

Prefeitos e secretários municipais de Turismo participam de uma oficina sobre o trabalho nesta sexta-feira, na sala 108 do campus da sede da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), a partir das 8h30.

A ideia é reunir as informações necessárias para criar um diagnóstico da região. “A técnica de turismo do governo do Estado, Cristina Feijó, ministrará a oficina. Será uma oportunidade de aprendizado para todos”, destaca o presidente da Aturvarp, Carlos Corrêa da Rosa. Segundo ele, após o encontro com Cristina os gestores terão contato com os deputados estaduais que compõem a Frente Parlamentar Pró-turismo.

O presidente da Aturvarp confirma que quatro parlamentares se comprometeram a participar do encontro: Dalciso Oliveira (PSB), Elton Weber (PSB), Adolfo Brito (PP) e Edson Brum (MDB). “O deputado federal Heitor Schuch (PSB) também vem, com informações do Ministério do Turismo”, complementa.

No fim do encontro, a Aturvarp apresentará o Mapa Interativo do Turismo da região. O desenho ilustra, por meio de ícones, o que cada município e a região ofertam em termos de atrações. “Ele será usado a partir de agora como nosso cartão de visita”, explica Rosa.

O presidente da Aturvarp, Carlos Corrêa da Rosa, destaca que a última coleta de informações turísticas dos municípios não condiz mais com a realidade. “Estamos falando de cinco anos, onde muitas coisas aconteceram. Nem mesmo o grupo de municípios é o mesmo: tivemos a saída de General Câmara da associação”, explica.