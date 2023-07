Audiência pública na Assembleia Legislativa discute sistema de macrodrenagem na região metropolitana

publicidade

O sistema de macrodrenagem na região metropolitana de Porto Alegre foi a pauta da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira. Na audiência pública proposta pelo deputado Miguel Rossetto (PT), prefeitos da região, Ufrgs e outras entidades debateram o tema, potencializado pelo ciclone extratropical que atingiu o RS em junho e pela possibilidade de nova ocorrência do fenômeno nesta semana.

“Foram efeitos devastadores, incluindo em outras regiões do Estado, que resultaram em 16 mortos e 13 pessoas feridas. Estamos falando de quase 55 mil pessoas desalojadas, sendo 5 mil acolhidos pelas prefeituras. São números brutais, um sofrimento imento”, disse Rossetto. Segundo ele, é preciso avaliar se as estruturas criadas nas décadas de 1970 e 1980 nos municípios são suficientes para atender a demanda contemporânea. “Com essas mudanças climáticas, temos que ver se nossos sistemas de drenagem são capazes de proteger as comunidades”, destacou o parlamentar, sugerindo uma atualização no planejamento e investimento neste tema no RS.

A audiência começou com o engenheiro civil Dornelles da Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs. “A gente muito para o passado, mirando no futuro. Para reduzir prejuízos, falando em duas medidas de controle: as estruturais, quando obras são feitas, e as não estruturais, que são as melhores, mas há limitações porque o solo já está ocupado”, relata. O especialista lembra que dados e estudos são possíveis de ser acessados, hoje em dia. “A parte técnica está praticamente resolvida, mas os problemas estão em âmbitos social, ambiental e econômico”, completou.

O diretor-superintendente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), Francisco José Soares Hörbe, apresentou o plano de proteção contra cheias que está em fase de estudos de alternativas e projetos. Os prefeitos Leonardo Pascoal (Esteio), Ary Vanazzi (São Leopoldo) e Volmir Rodrigues (Sapucaia do Sul) falaram sobre as realidades de suas cidades. Da mesma forma, participaram representantes dos comitês das bacias do Lago Guaíba e dos rios Gravataí, Sinos e Caí.

A presidente da Comissão, deputada Stela Farias (PT) propôs um espaço de discussão permanente com os mesmos participantes e encaminhou o tema para que a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) o aprofunde em seus encontros.