Augen, startup de Rio Grande, recebe investimento de R$ 4 milhões de fundo para govtechs

A startup Augen, de Rio Grande, é especializada em soluções para saneamento básico, recebeu um investimento de R$ 4 milhões do primeiro fundo exclusivo para govtechs - startups que oferecem soluções para serviços públicos. O investimento foi realizado pela Cedro Capital e pela KPTL e conta com a participação das empresas Multilaser e Positivo, além das agências de desenvolvimento regionais Agerio e Badesul. O evento promovido pelo Badesul Desenvolvimento - Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, ocorreu na noite desta terça-feira, no Instituto Caldeira.

O presidente do Badesul, Claudio Leite Gastal, expressou sua satisfação com esse primeiro investimento do fundo GovTech em uma startup do interior do Estado. Ele destacou o compromisso do Badesul em estimular a inovação e expressou a esperança de que mais startups sejam financiadas e incentivadas no Rio Grande do Sul. "Este fundo visa apoiar startups que estão desenvolvendo soluções para o setor público e tem a participação efetiva do Badesul", declarou.

O engenheiro mecânico e diretor financeiro da Augen, Moisés Fernandes Borges, ressaltou a importância desse investimento para ampliar o alcance da empresa que tem cinco anos de existência. Ele afirmou que o valor recebido permitirá o aumento da estrutura da startup, o desenvolvimento de novos negócios e a geração de mais impactos. Borges também enfatizou que a Augen está atuando em um mercado com muitas possibilidades, oferecendo soluções de saneamento com um custo acessível para o setor, o que tem gerado uma grande aceitação.

O economista e responsável pelo Fundo GovTech da KPTL, Adriano Pitoli, considerou esse momento como emblemático. Ele destacou a necessidade de suprir a carência de serviços públicos com problemas de qualidade e acessibilidade. Pitoli também observou o crescimento do ambiente de inovação no Rio Grande do Sul nos últimos anos e ressaltou o papel significativo que o Instituto Caldeira desempenhou em um curto período para fomentar a inovação.