Aulas presenciais serão retomadas nesta terça em São Leopoldo

As aulas presenciais serão retomadas nesta terça-feira em São Leopoldo. As atividades iniciarão com a Educação Infantil, pelo retorno dos trabalhadores. No dia 9 de agosto, retornam professoras e professores do 1º e 2º anos. Em 16 de agosto, é a vez dos professores de 3º, 4º e 5º anos. No dia 23, retornam os professores de 6º, 7º, 8º, 9º, EJA e Acelera.

Os alunos voltam sempre um dia depois dos professores. A retomada atenderá todos os protocolos sanitários de distanciamento, capacidade máxima de até 50% de estudantes por turma, além do fornecimento da alimentação também seguindo o regramento sanitário e com a meta de imunizar completamente todos os trabalhadores de educação antes da volta do ensino presencial, a Secretaria da Saúde (Semsad) vacinou no final de semana, profissionais do 1º ao 5º ano com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O Instituto Estadual de Educação Professor Pedro Schneider, o Pedrinho, foi o local escolhido como ponto de aplicação.

Nesta segunda-feira, a prefeitura de São Leopoldo manterá vacinação apenas de segunda dose da CoronaVac/Butantan, para quem se vacinou há 21 dias, e de AstraZeneca/Fiocruz para os que receberam a dose inicial até o dia 12 de maio.

O Ginásio Municipal atenderá usuários a pé e o Centro de Eventos será na modalidade drive-thru, ambos com expediente das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Para a segunda dose é necessário apresentar carteira de vacinação da primeira dose e documento com foto.