Aumenta o número de furtos de hidrômetros em Caxias do Sul

O furto de hidrômetros tem aumentado expressivamente em Caxias do Sul. Dados do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) apontam 86 ocorrências do crime em janeiro de 2022, número 514% maior do que o reportado em igual período do ano passado (14). Já em fevereiro, em apenas três dias, foram 25 casos.

Os bairros que concentram o maior número de furtos são Centro e São Pelegrino. Para evitar os crimes, o Samae recomenda aos usuários que providenciem a instalação de uma Caixa de Unidade de Medição de Água, a qual é fixada em uma mureta previamente construída pelo proprietário, dentro dos padrões estabelecidos.

A caixa é fornecida pelo Serviço gratuitamente no momento da solicitação de ligação da água ou pedido de troca de ponto. Também será instalado um lacre de aço com código que identifica a equipe que realizou o fechamento da caixa, garantindo o rastreamento do responsável em caso de necessidade.

Quando ocorrer o furto, a população deve informar a autarquia imediatamente pelo plantão 24h, no número 115. Após avisar o Samae, o consumidor deve, obrigatoriamente, registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) e, com o documento em mãos, ir até a sede do Serviço ou realizar o pedido de um novo hidrômetro pela plataforma de atendimento WhatsApp (54) 99180-0893 em até três dias.

Os hidrômetros são furtados para serem revendidos como sucata no mercado clandestino, porém, o material não é valioso. Os materiais utilizados na fabricação desses aparelhos são bronze, plástico e vidro.

O diretor-presidente da autarquia, Gilberto Meletti, reforça que é preciso combater também quem compra esses materiais. “Um crime tão grave quanto o furto, que também deve ser denunciado, é a receptação do produto. Cabe ressaltar que só existe furto porque ainda existe quem paga pelo produto”, enfatiza.