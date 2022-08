Aumenta o número de leitos de retaguarda do Pronto Socorro de Pelotas

publicidade

Nesta segunda-feira devem ser abertos na Santa Casa de Pelotas mais cinco leitos SUS que se juntam a outros 10, abertos na última semana, na unidade de internação SUS Sagrado Coração de Jesus. A ideia é que no próximo mês, ainda na primeira quinzena, mais 15 leitos SUS sejam reabertos, totalizando os 30 previstos que auxiliarão na retaguarda ao Pronto Socorro de Pelotas, reduzindo a superlotação no local.

As tratativas para reabrir os leitos iniciaram em junho, por meio de um compromisso firmado verbalmente com a prefeitura, sendo o contrato assinado no último dia 18. O investimento será de R$ 480 mil mensais. Destes, R$ 160 mil são recursos complementares à tabela do SUS. A medida integra uma série de investimentos feitos pelo município para fortalecer a estrutura operacional de assistência na rede de atenção a saúde, que vem sendo executadas desde abril. Conforme a secretária de Saúde do município, Roberta Paganini, os leitos são contratados até o final do mês de outubro, para desafogar a demanda do Pronto Socorro que atende casos de urgência e emergência, os quais tendem a aumentar nos meses mais frios do ano.

Outras 12 vagas de enfermaria estão funcionando desde o dia 1º de julho no Hospital Universitário São Francisco de Paula com investimento de R$ 186 mil, sendo R$ 63 mil de recursos complementares a tabela SUS. As vagas são destinadas a pacientes com sintomas respiratórios, o que vai possibilitar a liberação de outros leitos utilizados por aquelas pessoas com problemas decorrentes do inverno e dos reflexos da pandemia de coronavírus. “O Pronto Socorro vem com um número maior de pacientes, até mesmo em comparação ao ano passado, mas com o tempo de permanência aguardando leitos clínicos menor que os anos anteriores. Ainda assim, queremos diminuir mais esta espera”, destaca Roberta.

Para ela, a saúde pública tem que trabalhar em rede. “O ideal são ações coordenadas nos diversos níveis de complexidade do serviço. Por isso, iniciamos o planejamento em abril pela atenção primária, também com o programa saúde ativa que tem agilizado exames eletivos e investido na ampliação de equipes nas portas do PS e da UPA e nesta ampliação de leitos”, finaliza.

