Aumenta para 46 o número de desaparecidos por enchentes no RS

publicidade

O novo balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado no início da tarde desta sexta-feira, aponta que aumentou para de 25 para 46 o número de desaparecidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A maior parte é em Muçum (30), e também há registros de pessoas não sendo encontradas em Lajeado (8) e Arroio do Meio (8). O número de mortos permanece em 41, segundo o informe.

Confira abaixo a relação de municípios com óbitos:

Cruzeiro do Sul: 4

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 15

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 10

Santa Tereza: 1

O balanço aponta que o número de feridos também se elevou: foi de 43 para 73. Ao todo, 85 municípios gaúchos são afetados pela chuva, contabilizando 3.046 desabrigados e 7.781 desalojados. Os afetados chegam a 135.088 e desde o início dos trabalhos das autoridades no Estado, 3.130 pessoas já foram resgatadas.

Nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite (PSDB) assegurou, em frente à prefeitura de Bento Gonçalves, que a burocracia não será um entrave para a reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo Estadual ressalta fazer intermediações em busca de recursos federais, mas em caso de o processo acabar se prolongando, aportes do próprio RS serão alocados nas intervenções.

O governador Eduardo Leite (PSDB) assegurou nesta sexta-feira, em frente à prefeitura de Bento Gonçalves, que a burocracia não será um entrave para a reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo Estadual ressalta fazer intermediações em busca de recursos federais, mas em caso de o processo acabar se prolongando, aportes do próprio RS serão alocados nas intervenções.

Veja Também