Aumento no volume das chuvas faz equipes monitorarem regiões Metropolitana e Vale dos Sinos

publicidade

O volume de chuva que atingiu as cidades da Região Metropolitana e Vale dos Sinos durante o final de semana preocupa as equipes da Prefeitura e coloca a agentes da Defesa Civil em alerta máximo. Isso porque os Municípios e as especialmente as famílias ribeirinhas ainda se recuperam dos inúmeros estragos e transtornos causados pelas ultimas enxurradas que tem acontecido desde mês de junho.

Em taquara, a quantidade de água que caiu em dois dias já causou alagamentos no interior da cidade, invadindo estradas nos distritos de Rio da Ilha e Padilha, além da localidade Açoita Cavalo. Durante a madrugada desta segunda-feira, o Rio dos Sinos saiu da calha, no Bairro Empresa, mas não chegou a invadir residências. O monitoramento permanece de forma constante no Município. De acordo com informações do Observatório Heller & Jung, entre sábado e domingo, choveu 86,11 milímetros.

A cidade de Sapiranga, registrou 118 mm de chuva acumulada de sábado até esta segunda-feira e não tem registro de estragos, transtornou ou desabrigados. Em Campo Bom, o nível do Sinos está em 5,22m, 2m abaixo da cota de inundação. São Leopoldo registrou alguns transtornos pontuais de alagamentos em razão do descarte irregular de lixo. Segundo dados da Defesa Civil do Município, em 24 horas, choveu 70mm.

A cidade de Sapucaia do Sul registrou a precipitação de 108mm nas últimas 48 horas. De acordo com a Prefeitura, o nível do Rio dos Sinos está em 3,14m, sendo o normal é entre 3,7m a 4 metros. O arroio José Joaquim está em elevação. Porém na calha, sem transbordo.

Veja Também