Autoridades de Uruguaiana se reúnem para avaliar avanço da Covid-19 e trânsito de turistas

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Uruguaiana desenvolve, às 15h desta quinta-feira, reunião no auditório do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC) tendo por pauta o aumento do número de casos da Covid-19 no município, permanência de turistas “positivados” na cidade e monitoramento dos cidadãos positivos.

Segundo o ofício da Secretaria de Saúde, as autoridades estão preocupadas com o avanço de casos da Covid-19 e de suspeitos de influenza A. Ainda de acordo com o documento, o secretário Diego Cantori, destaca que Uruguaiana é uma cidade de passagem de muitos turistas do Mercosul que se destinam às praias gaúchas e catarinenses que devem no retorno apresentar um teste negativo para regressar ao país de origem.

Apenas na última terça-feira ingressaram no país 2.046 turistas pela Ponte Internacional. Participam dos trabalhos a Secretaria de Saúde, Receita Federal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal.

