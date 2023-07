Autoridades emitem alertas e fornecem orientações para enfrentar ciclone na região Sul do país

publicidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil divulgaram importantes dicas de proteção e segurança para a população diante da iminente formação de um ciclone no Sul do Brasil previsto para esta quarta-feira. O instituto de meteorologia prevê chuvas intensas e ventanias com rajadas que podem atingir velocidades superiores a 100 km/h. O objetivo da coletiva, nesta terça-feira, foi alertar a população e dar dicas para reduzir os danos e impactos associados a esse evento climático.

O coordenador do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR),Tiago Molina Schnorr, destacou alguns sinais de riscos que precedem inundações ou deslizamentos, especialmente para aqueles que residem próximos a encostas ou rios.

Esses sinais incluem movimentações do terreno, trincas e rachaduras em estruturas, declinação de cercas e árvores. É fundamental que os moradores estejam atentos a esses indicativos e, caso os percebam, entrem em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros (telefones 199 e 193, respectivamente) e busquem sair dessas áreas de risco.

No que diz respeito às rajadas intensas de vento previstas, Schnorr enfatizou a importância de procurar locais seguros durante os picos de vento mais fortes. Para aqueles que residem em casas de madeira, ele recomenda buscar abrigo em cômodos de alvenaria, que são mais seguros em situações de ventania.

Além disso, é aconselhável evitar estacionar veículos próximos a árvores, placas ou postes que possam ser atingidos pelas rajadas de vento. Quanto à trafegabilidade em rodovias, o coordenador ressaltou a importância de evitar o uso das estradas, especialmente para veículos leves e caminhões-baús, que são mais suscetíveis aos efeitos dos ventos.

Além das dicas de proteção que podem salvar vidas, Schnorr lembrou à população sobre a importância de se cadastrar para receber os alertas da Defesa Civil. Basta enviar um SMS para o número 199 com o CEP da residência para receber os alertas.

Bloqueio de estrada

No final da amanhã desta quinta-feira houve uma queda de barreira na altura do quilômetro 33 da ERS 115, em Gramado. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) com a participação do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, removeram pedras, terra e vegetação, além de extrair uma árvore que ameaçava cair.

A pista ficou bloqueada para a circulação de veículos nos dois sentidos da estrada durante a tarde.