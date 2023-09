Autoridades esperam nova cheia no rio Camaquã

publicidade

Em função das chuvas intensas da primeira parte desta semana, autoridades de Camaquã estão em estado de alerta em função de uma possível nova cheia no rio. Nesta quinta-feira, nas localidades atingidas pela enchente, como a região da Pacheca e da Ilha Santo Antônio, o rio Camaquã já apresentava pequena elevação, com a água subindo de forma lenta.

A medição das 17h de quarta-feira apontava 7,92m de altura, já a das 8h desta quinta-feira a régua estava em 8,2m. No período mais crítico, o rio ficou 10 metros acima do nível. Enquanto há instabilidade, as 20 pessoas da Ilha Santo Antônio seguem fora de suas casas.

Com a subida, a tendência é que aqueles que já voltaram para a ilha tenham que sair novamente e se juntar às cinco famílias que permanecem no salão paroquial da comunidade.

