Autorizado tombamento da Casa dos Baptista como patrimônio histórico de Cachoeirinha

A Casa dos Baptista, patrimônio histórico mais importante do município de Cachoeirinha, foi tombada como patrimônio histórico. O imóvel, que fica no interior do Mato do Júlio, é a sede da antiga Fazenda da Cachoeira, pertencente ao Comendador João Baptista Soares da Silveira e Souza (1801-1870) e seus herdeiros. Foi a fazenda que deu origem ao município. A Casa dos Baptista é o único imóvel do período colonial e imperial existente na cidade, sendo a construção mais antiga da cidade. O tombamento da propriedade representa o final de um longo processo judicial de defesa do patrimônio histórico, iniciado em 1997.

Ao decretar o tombamento do imóvel, o prefeito em exercício, Maurício Medeiros, também determinou uma área de 6,3 hectares, na qual deve ser preservada a ambientação original, resguardando assim a paisagem histórica e o sítio arqueológico nele existente. Uma vez concluída a medição da área de entorno, se procederão os registros públicos do tombamento, permitindo assim que sejam executadas ações de contenção aos danos na propriedade e sua eventual restauração.

Conforme a secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Sueme Pompeo de Mattos, “o tombamento da Casa dos Baptista é um dos acontecimentos culturais mais importantes da história de Cachoeirinha, que marcará definitivamente a relação da cidade com o patrimônio histórico, associada à constituição de uma memória coletiva. Considerando que é por meio da memória que nos orientamos para compreender o passado da nossa história.”

